Cristina Ferreira e Cláudio Ramos são, juntos, uma garantia de diversão e isso voltou a ficar evidente na manhã desta terça-feira, dia 19 de dezembro.

A apresentadora filmou o colega do 'Dois às 10' a colocar o microfone de forma invulgar, isto porque despiu as calças e ficou de cuecas em frente a alguns membros da equipa do programa.

"Não há um dia em que ele não se dispa todo à frente das pessoas. Já toda a gente viu, Cláudio. É bom, nota 10, mas escusas de te despir todos os dias", atirou Cristina, em tom de brincadeira.

Confira na galeria o vídeo em causa.

