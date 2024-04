Cristina Ferreira falou sobre a mãe no 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 22 de abril, num raro momento em que abordou a história de vida de quem a trouxe ao mundo.

A apresentadora mostrou-se satisfeita pela celebração dos 50 anos do 25 de abril, ainda que desejasse mais mudanças nas vidas e nos direitos das mulheres: "Passaram-se 50 anos e parece que não passaram nem cinco".

"As mulheres, que são a maioria, são as mais discriminadas, e continuam a sê-lo. Muito menos do que antes, mas continuam a ser", acrescentou então Luísa, comentadora do formato matutino da TVI.

Por fim, Cristina recordou o discurso que fez quando foi premiada como uma das mulheres mais influentes do país pela revista Executiva. "A minha mãe deixou tudo por causa do meu pai, quando ele veio do Ultramar. Veio viver com ele, mas arranjou forma de nunca lhe pedir um tostão na vida. Fez tudo o que tinha a fazer: rissóis, cortinados, tudo... Nunca dependeu do meu pai para um cêntimo, foi o melhor exemplo que eu pude ter", relatou a comunicadora.

"Apesar de ter deixado tudo pelo meu pai, nunca foi dependente dele", concluiu.