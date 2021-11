Cristina Ferreira fez uma nova publicação onde refletiu sobre a aventura a Nova Iorque a propósito da nomeação da novela da TVI - 'Quer o Destino' - para um Emmy.

"Foi uma noite muito especial. Ao longo do dia fomos ficando nervosos, cada um à sua maneira mas, o sorriso não nos largava", lembra.

"Na altura da divulgação estávamos de mãos dadas, numa corrente de energia que não se perdeu a seguir. Fizemos silêncio. Um silêncio que se transformou em orgulho pouco depois", notou.

"Cada um tentava dizer ao outro: já viram a vitória que é estar aqui? Nomeados a nível mundial? Os portugueses, a TVI? Continuamos a acreditar. Até porque estes Emmys foram um 'filme'. Mas isso dava outra história de novela", reflete ainda, sem dar mais pormenores sobre as peripécias.

"Agora que dormi 4 horas já posso dizer: ganhar é estar de mãos dadas com quem todos os dias tenta fazer melhor, de brilho no olhar, que nem criança. Com o coração no sítio certo. Seja em Queluz, em Bucelas ou em Nova Iorque. Isso é TVI", conclui, visivelmente orgulhosa do trabalho em equipa.

