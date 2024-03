Cristina Ferreira saiu com o namorado, João Monteiro, e alguns amigos na noite de quarta-feira, dia 6 de março.

O encontro foi destacado nas stories da página de Instagram da apresentadora, que publicou um vídeo onde aparece numa carinhosa cumplicidade com o companheiro. Veja as imagens no vídeo da galeria.

De recordar que, esta semana, Cristina Ferreira deixou um 'recado' no 'Dois às 10' em que partilhava a sua revolta com certas notícias. "Agora a moda é dizerem que estou numa relação a quatro ou a três, só porque os meus amigos estão comigo e vão estar sempre", disse.

