Cristina Ferreira deixou um 'recado' no 'Dois às 10', onde se mostrava incomodada com algumas notícias. "Agora, a moda é dizerem que estou numa relação a quatro ou a três, só porque os meus amigos estão comigo e vão estar sempre", partilhou no programa.

Momento que fez questão de trazer para as redes sociais, tendo destacado nas stories da sua página um pequeno vídeo de quando reagiu às notícias. A acompanhar as imagens, escreveu: "Às vezes é preciso responder".



© Instagram

De recordar que no final do 'recado' que deixou do 'Dois às 10', Cristina Ferreira declarou-se ao namorado, João Monteiro.

"Tenho pena que se fale, que se tente minar e que se fale dos outros de uma forma tão feia, e que tentem todos os dias arranjar uma coisinha para tornar feio o que estou a viver de mais bonito na minha vida, que é mesmo o meu amor pelo João", disse.

