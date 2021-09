"É hoje" a estreia da emissão especial do programa 'Cristina ComVida' que irá juntar novamente a dupla Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.

'Cristina ao Volante, Goucha Sem Travão' estará no ar durante três dias (quarta, quinta e sexta-feira) e irá mostrar os dois apresentadores numa viagem única de caravana.

"O divertido que foi! Nada escrito, combinado ou encenado entre os dois, tão bem que nos conhecemos vai quase para vinte anos", afirma Goucha ao falar sobre esta aventura.

"Ainda ontem alguém estranhava: 'claro que não dormiram na caravana, mas sim num hotel das redondezas', como se tudo não passasse de um 'fazer de conta'", cita o apresentador, passando a responder com sinceridade a esta questão.

"Claro que dormimos na caravana e foi a Cristina a conduzi-la sempre horas a fio, que só assim entenderíamos valer a pena a aventura. É com verdade que fazemos televisão. É com verdade que experienciamos o afeto que nos une há tantos anos e que nunca vacilou. É com verdade e paixão que partilhamos consigo este jeito de sermos. Felizes", garante.

