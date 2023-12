Os últimos dias têm sido de muito trabalho para Cristina Ferreira. Para além do 'Big Brother', reality show que apresentou ao longo dos últimos meses, a apresentadora tem substituído Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10' e ainda cumprido as suas obrigações enquanto diretora de Entretenimento e Ficção da TVI.

Apesar da correria, a comunicadora continua a encontrar espaço para aproveitar ao máximo os momentos de descanso na companhia dos melhores amigos: Rúben Correia, que carinhosamente é tratado por Rubinho, e ainda Catarina Duarte.

O último fim de semana foi, desta forma, passado num dos locais de eleição de Cristina, conforme a própria o destacou numa partilha que fez na sua página de Instagram.

"A acabar 2023 num dos meus spots favoritos do país", escreveu, referindo-se à Comporta.

