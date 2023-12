Juntamente com Cláudio Ramos, Cristina Ferreira tem feito companhia aos telespectadores das manhãs da TVI no programa 'Dois às 10' - pelo menos, enquanto Maria Botelho Moniz não regressa da licença de maternidade, algo que deverá acontecer para o ano.

Neste formato, Cristina tem tido a oportunidade de conhecer várias histórias de pessoas inspiradoras, conforme fez questão de destacar através de uma partilha na sua página de Instagram.

"As pessoas. É com elas que se faz a televisão", escreveu na legenda de uma publicação com imagens de vários convidados desta sexta-feira, 29 de dezembro.

Ora veja:

