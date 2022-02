A última gala do 'Big Brother Famosos' ficou marcada pela expulsão de Bruno de Carvalho, e a queixa que foi apresentada ao Ministério Público contra o ex-presidente do Sporting pelo "comportamento ameaçador" para com Liliana Almeida. O reality show da TVI tem estado em destaque e a imprensa tem falado de uma notícia da TV Mais, que citou uma suposta amiga de Cristina Ferreira alegando que a mesma estaria "em baixo" com a situação.

Perante toda a agitação à volta do assunto, a diretora de entretenimento e ficção da TVI decidiu quebrar o silêncio e desmentir as mais recente notícias.

"Lamento contrariar algumas 'vontades' mas estou profundamente tranquila. A única coisa que me abala é o sofrimento do outro. A destruição. Continuo a acreditar que não é o ódio mas o amor que faz avançar o mundo. A discussão também. Não mudo uma vírgula. Considero todas as opiniões", começou por dizer na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 16 de fevereiro.

"Os meus amigos não falam para as revistas. Porque os meus amigos sabem quem sou, como estou e para onde vou. O dia de hoje foi mesmo bonito", rematou.

