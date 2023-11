Cristina Ferreira recorreu ao Instagram na tarde deste sábado, dia 4 de novembro, para se declarar a um grande amigo: Pedro Teixeira.

Depois de ter sido noticiado em alguma imprensa cor-de-rosa que Pedro Teixeira não gostou de ter sido substituído no programa 'Dança com as Estrelas', por Bruno Cabrerizo, Cristina fez uma partilha na qual destacou o talento do também ator.

"Já nem sei há quantos anos somos amigos, nem como nos tornámos próximos. Sei que o Pedro Teixeira é dos para sempre, de verdade, que não falha, que gosta e mostra à sua maneira. Já vivi com o Pedro muitas horas de televisão, lado a lado. Vê-lo ser um grande apresentador de televisão enche-me de orgulho. Soube agarrar as oportunidades, crescer. Na quinta feira gravámos juntos um programa muito especial. Tão especial que voltei a um lugar de amor. Hoje o Pedro está a gravar. E quis relembrar o quanto gosto dele. O futuro é bonito", pode ler-se.

Embora Pedro Teixeira ainda não tenha reagido a estas palavras, quem comentou a publicação com emojis de corações foi Bruno Cabrerizo. Ora veja:

Leia Também: Cristina Ferreira não abdica da Ericeira... nem mesmo com tempestade