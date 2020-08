Estamos cada vez mais próximos de um dos momentos mais importantes da carreira de Cristina Ferreira: a estreia na TVI, após o seu regresso.

Nas redes sociais, enquanto aproveita os últimos momentos de descanso, a apresentadora tem vindo a falar acerca do assunto.

Assim sendo, na mais recente partilha do Instagram, refletiu: "E obrigada por me acompanharem nesta viagem que dura há 16 anos. Um caminho onde continuo a ser capitã do meu destino. E com coragem de enfrentar as maiores tempestades. Só assim é possível dobrar o cabo. Que é como quem diz, A VIDA".

Ora veja!

