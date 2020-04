Cristina Ferreira não poderia estar mais feliz. No seu programa de hoje (dia 14), na SIC, a apresentadora revelou que o senhor Artur, um homem que se encontrava longe da família uma vez que tinha sido internado na sequência de um AVC, já está em casa na companhia dos seus entes queridos.

A novidade foi evidenciada pela apresentadora através de uma publicação na sua conta de Instagram, na qual evidencia: "O senhor Artur está de volta a casa. No dia em que o vimos no hospital, ao lado das enfermeiras, de lágrimas nos olhos com saudades da família, desejamos que voltasse rápido. Hoje vimos o sorriso".

Uma notícia que deixou com um sorriso nos lábios todos os seus seguidores!

Leia Também: Troca de papéis! 'Ben' passa a apresentador d' O Programa da Cristina'