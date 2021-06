Calças de ganga e alguns básicos. Foi esta a combinação que Cristina Ferreira elegeu para o final da sua semana num look de bastidores que encantou os fãs.

Na manhã desta sexta-feira, a estrela da TVI publicou uma fotografia nas redes sociais em que parece com uma combinação descontraída, na qual se destaca o blazer em laranja vibrante.

Jeans, t-shirt e sapatilhas brancas, e uma carteira a tiracolo foram os restantes 'ingredientes' do look com que deu as boas-vindas ao fim de semana.

