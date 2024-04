Cristina Ferreira apostou num visual clássico para apresentar o programa 'Dois às 10' esta terça-feira, 23 de abril.

Conforme poderá ver pelo vídeo presente na galeria, a apresentadora conjugou umas calças pretas em alfaiataria com uma camisa branca. A grande 'estrela' do look é o enorme laço preto que lhe segura o cabelo.

Note-se que o dia de hoje começou bastante cedo para a comunicadora. Esta mostrou a sua rotina aos seguidores do Instagram, que teve o seu início às 6h da manhã: Dia de Cristina Ferreira começou as 6h da manhã. Eis a sua rotina