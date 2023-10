Cristina Ferreira esteve entre as figuras públicas que não perderam o lançamento do livro 'Deus Foi de Férias', do ator Edmundo Rosa.

Na sua página de Instagram, a apresentadora fez questão de fazer uma partilha na qual posa com o artista.

"Deus até pode ter ido de férias mas demorou-se a construir o Edmundo Rosa. Gentil, humilde, doce, inteligente e agora, escritor. Parabéns pelo primeiro de muitos livros. Gosto de ti", escreveu na legenda da publicação.

Veja a publicação:

