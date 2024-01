Francisco Monteiro decidiu abandonar o programa 'Big Brother - Desafio Final', da TVI, e Cristina Ferreira revelou, pouco tempo depois, que vai estar à conversa com o ex-concorrente.

Numa publicação que fez no Instagram, destacou: "Amanhã o Francisco está comigo e com o Cláudio para falar desta decisão. Depois de se tornar vencedor da última edição do 'Big Brother', desiste do Desafio final por estar no limite".

Assim sendo, o 'Dois às 10' vai receber Francisco Monteiro, irmão do atual namorado de Cristina Ferreira. Este será também o primeiro encontro de ambos depois de a apresentadora ter assumido publicamente a sua relação.

