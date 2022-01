Esta quinta-feira, na véspera da última emissão do 'Cristina ComVida', a TVI emitiu um comunicado no qual nega que o programa foi um fracasso.

Na sequência de uma publicação nacional ter noticiado que o formato vai terminar por ter dado um prejuízo astronómico ao canal - mais precisamente um rombo de cerca de dois milhões de euros -, a TVI afirma que "repudia as falsas declarações".

"Perante a notícia publicada hoje numa revista de televisão, que dá conta do término do programa 'Cristina ComVida', a TVI vem por este meio repudiar as falsas declarações feitas pela dita publicação, que em nada correspondem à verdade", lê-se na nota enviada às redações.

Por fim, a estação garante: "O 'Cristina ComVida' termina em acordo com a produtora e sem quaisquer custos associados à estação".

'Cristina ComVida', recorde-se, estreou em março de 2021 e é emitido de segunda a sexta-feira, ao final da tarde. A última emissão vai para o ar esta sexta-feira.

