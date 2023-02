Cristina Ferreira juntou-se a Cláudio Ramos na manhã desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, e juntos apresentaram o programa 'Dois às 10', da TVI.

Assim sendo, a apresentadora não ficou de fora da rubrica para comentar as notícias do mundo cor de rosa e acabou por falar de toda a polémica com Rúben da Cruz.

Isto porque a companheira e mãe do filho do DJ, Filipa Falcão, disse publicamente que foi traída e mostrou provas.

Cristina Ferreira lamentou a atitude de Filipa, tendo também 'condenado', por exemplo, a atitude de Shakira por fazer letras de músicas com ataques ao 'ex' Piqué.

"Empoderamento é cada um seguir com a sua vida e não precisar destes atos de vingança para diminuir o outro, humilhar o outro e dizer que és uma m**** e fizeste-me isto. Acho que não há necessidade nenhuma", realçou a apresentadora.

O que também deixou Cristina desagradada foi o facto de ter sido exposta a pessoa com quem Rúben da Cruz se envolveu. "Ficarmos todos a saber quem é a rapariga e não há necessidade nenhuma. Se há alguém que não tem nada a ver com isto é ela", disse.

Mais à frente, Cristina Ferreira acabou por deixar uma mensagem a ambas as parte: "Não estamos numa época de apedrejamento social nem de andarmos a crucificarmos, fica aqui o meu beijinho para os dois porque acho que os dois o merecem. Passam por situações diferentes. O que não quer dizer que eu aceite que haja coisas que são 'normais', mas acho que tanto um como o outro estão a viver momentos difíceis, cada um à sua maneira".

