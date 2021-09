Cristiano Ronaldo chegou há pouco tempo a Manchester, no entanto, conforme adianta o jornal britânico The Sun, este já trocou de casa com a família.

A publicação noticia que o jogador, de 36 anos, valoriza bastante o descanso entre os jogos e, por isso, decidiu deixar a mansão para onde foi inicialmente.

Em causa estava o constante barulho dos animais - neste caso das ovelhas -, bem como receios com a segurança do local.

"Apesar da propriedade ser linda e estar em campos e bosques, estava também perto de ovelhas que são muito barulhentas de manhã", explicou uma fonte ao jornal.

"Havia um caminho público que cruzava o terreno e da estrada na frente podia ver-se um dos portões", continua.

"O Ronaldo é um verdadeiro profissional que valoriza muito o descanso e a recuperação depois dos jogos, por isso ficou decidido que o melhor seria ele e a família mudarem-se", completa.

A nova casa situa-se em Cheshire e tem igualmente todos os luxos disponíveis como uma piscina, sala de cinema e garagem para quatro carros. Para além disso, a segurança foi elevada com a existência de câmaras de vigilância, portões elétricos e patrulhamento de guardas.

