Cristiano Ronaldo foi presenteado com um relógio no valor de 109 mil euros, avança o Daily Mail. A peça é da nova coleção da Jacob & Co e contém cerca de 26 diamantes.

O momento foi partilhado pelo próprio jogador na sua página de Instagram (onde tem mais de 580 milhões de seguidores). O craque posou com o relógio no âmbito de uma parceria publicitária.

Esta coleção, refere-se ainda, é inspirada nos momentos mais icónicos CR7, inclusive no seu famoso festejo 'siu!'.

"Entusiasmado por visitar a nova loja da Jacob & Co em Riade, Arábia Saudita! Obrigada pela forma carinhosa como me receberam", notou Ronaldo na sua página de Instagram.

