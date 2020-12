Cristiano Ronaldo foi considerado o jogador do século, na gala de atribuição dos Globe Soccer Awards, que decorreu no domingo, 27 de dezembro, no Dubai.

Um prémio que o craque recebeu na presença da companheira, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho, a quem dedicou depois algumas palavras no Instagram. "Obrigado pelo vosso amor e apoio", reagiu na legenda de uma fotografia em que aparece ao lado da namorada e do filho.

Mas as reações não ficaram por aqui. As irmãs do futebolista também fizeram questão de destacar a vitória na mesma rede social.

"O quanto me orgulho da minha família. Não só por seres o grande e inesquecível jogador e vencedor do mundo, por teres esse [coração] maravilhoso e lindo, meu querido irmão, que amo tanto. E o meu pequenino nem digo nada, cópia do grande sem dúvida. Amor eterno", disse Elma.

Por sua vez, a Katia escreveu: "Não sei nem explicar... JOGADOR DO SÉCULO... Nem texto, nem palavras tenho para expressar o sentimento. E como diria o meu pai amado... ‘Até amanhã, Mário'.Só nós é que sabemos".

