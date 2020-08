Cristiano Ronaldo continua com a família de férias e agora juntou-se à mãe, Dolores Aveiro, para desfrutar de uns dias de descanso na sua companhia.

Foi através de uma publicação feita no Instagram que a matriarca da família revelou que se encontrou com o filho, tendo partilhado com os seguidores uma fotografia onde aparece ao lado de Cristiano Ronaldo e de Cristianinho.

"Dia especial com os meus Cristianos", escreveu na legenda da imagem.

De referir que já nesta quinta-feira, Dolores Aveiro mostrou aos seguidores que estava com o neto, Cristianinho.

