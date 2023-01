A transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr fica marcada por números astronómicos no que diz respeito à conta bancária - mas também fora dela.

O clube saudita tinha, antes da contratação de CR7, cerca de 800 mil seguidores no Instagram, um número que já foi largamente ultrapassado.

Ao momento da publicação desta peça, o Al Nassr já tem mais de 11 milhões e 300 mil seguidores nesta mesma rede social, o que significa que muitos fãs do craque português fazem questão de continuar a acompanhar o seu percurso.

Para que tenha uma noção mais concreta do que estes números representam, faz sentido destacar que os clubes portugueses FC Porto e Benfica, os mais seguidos no nosso país no Instagram, têm 2,2 milhões e 2,1 milhões de seguidores, respetivamente. O Sporting, na terceira posição deste ranking, tem 1,3 milhões.



© Instagram

Leia Também: Apaixonada, Georgina Rodríguez volta a declarar-se a Ronaldo