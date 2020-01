Eis que Cristiano Ronaldo tem mais um recorde para juntar à longa lista daqueles que foi batendo ao longo da sua carreira.

Conforme refere a imprensa internacional, o craque português foi a primeira pessoa a chegar aos 200 milhões de seguidores no Instagram (atualmente o número é 205 105 182).

Em segundo lugar está Ariana Grande com 173 milhões e posteriormente The Rock com 170.

Mais um feito incrível do jogador!

Leia Também: Cristiano Ronaldo desfruta de noite divertida com o filho e a companheira