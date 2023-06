Um dos eventos em que a princesa Kate Middleton marcou presença esta semana foi na abertura do museu The Young V&A. Nesta ocasião, a princesa de Gales teve a oportunidade de interagir com várias crianças que estavam no local.

No momento em que conheceram Kate, duas crianças presentearam-na com sacos que incluíam lembranças para os três filhos - o príncipe George, de nove anos, a princesa Charlotte, de oito e o príncipe Louis, de cinco.

A ocasião foi destacada pela Globe Primary School, cujos estudantes foram convidados para o evento.

"Duas das nossas crianças tiveram a honra de oferecer alguns presentes à princesa de Gales para os seus três filhos", lê-se na publicação que poderá ver se seguida.

Descrevendo a experiência, Kate escreveu na sua página de Instagram: "Foi um prazer ver como este museu especial foi renovado com a ajuda de crianças, pais e professores locais".

