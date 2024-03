Esta sexta-feira, dia 1 de março, celebra-se o Dia de São David, padroeiro do País de Gales. Para assinalar esta data, o príncipe William visitou uma escola religiosa em Wrexham, onde se reuniu com alguns dos alunos.

No final, as crianças entregaram a William presentes para a sua família, incluindo um bouquet de flores para Kate.

Em entrevista à People, o diretor da escola explicou que as flores eram "para a princesa de Gales, para que saiba que pensamos nela enquanto recupera", um gesto que o príncipe apreciou.

Veja as imagens deste momento na galeria e no vídeo partilhado no X (antigo Twitter), que pode ver abaixo.

