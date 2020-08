Uma menina de dez anos que ficou grávida depois de ter sido violada durante quatro anos, no Brasil, foi chamada de assassina por querer abortar. Uma notícia que já levou muitos internautas a reagirem à mesma nas rede sociais, entre eles Nuno Markl.

"Só hoje é que li tudo sobre esta história brasileira. Eis o Mal: não apenas o violador, mas os defensores da moral que prolongam o trabalho do monstro, indo chamar assassinos aos médicos para a porta do hospital - médicos que estão a salvar a vida de uma criança de 10 anos, grávida por violação", começou por escrever no Instagram.

"E há ainda uma Justiça que leva o seu tempo a ponderar se autoriza ou não aquilo que o bom senso e a decência pura e simples deveria decidir por instinto, por aquilo a que chamamos humanidade, e que às vezes fico sem perceber exactamente o que é", rematou.

De referir que o agressor, o tio, de 33 anos, continua em fuga.