Cressida Bonas mostrou a sua barriguinha de grávida num vídeo que publicou na sua conta de Instagram.

A atriz, de 33 anos, que é casada com Harry Wentworth-Stanley, partilhou uma gravação na qual surge a brincar com uma menina.

Desde logo, Cressida foi alvo dos mais diversos elogios.

Recorde-se que a artista chegou a manter um relacionamento com o príncipe Harry entre 2012 e 2014. No entanto seria com o atual marido que viria a dar o nó em 2020.

