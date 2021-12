O programa de Ricardo Araújo Pereira, 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', deste domingo, 5 de dezembro, teve de ser cancelado. De acordo com o comunicado da SIC, o apresentador e humorista, assim como a equipa do formato, estiveram em contacto com uma pessoa que testou positivo à Covid-19.

"Comunicado: Ricardo Araújo Pereira e a restante equipa do 'Isto é Gozar com quem Trabalha' tiveram um contacto considerado de risco com um caso positivo de Covid-19. Por esse motivo, o programa previsto para este domingo não se realizará", escreveram na página oficial de Instagram da SIC.

"'Quem esperou seis meses para saber a velocidade de um carro, pode esperar mais uns dias para saber o que vamos dizer sobre isso'", terminam, fazendo referência às notícias sobre o acidente de carro que envolveu Eduardo Cabrita.

