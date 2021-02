O ator mexicano Toño Mauri está de volta a casa. O artista recebeu alta hospitalar, depois de ter estado internado durante oito meses.

O artista, de 56 anos, esteve infetado com Covid-19, tendo estado em coma durante quatro meses e foi ainda submetido a um transplante de pulmão.

Toño esteve no talk show '¡Despierta América!' e recordou que quando deu entrada no hospital pensou que voltaria para casa no mesmo dia.

"Achava que ia ao hospital e que nesse mesmo dia ia para casa, mas qual foi a minha surpresa, não foi assim. O vírus atacou diretamente os meus pulmões, danificou-os muito", lembrou.

Mauri partilhou ainda que os médicos lhe disseram que a "única esperança" era conseguirem fazer um transplante de pulmão, operação que foi realizada em dezembro.

