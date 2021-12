Tânia Ribas de Oliveira foi na tarde de quarta-feira, dia 22 de dezembro, substituída por Vanessa Oliveira na condução do programa 'A Nossa Tarde'.

Através das redes sociais do formato, a RTP1 explicou que a ausência de Tânia se deve ao facto de a apresentadora ter estado em contacto próximo com uma pessoa infetada com a Covid-19.

"Infelizmente, a nossa Tânia teve um contacto de risco e para já tem de ficar protegida em casa, mas 'A Nossa Tarde' fica muito bem entregue, não concordam?", lê-se na referida publicação.

A muito poucos dias do Natal, Tânia Ribas de Oliveira poderá assim ter de ficar em isolamento profilático. Não sabemos, contudo, se também o marido e os dois filhos do casal estão em isolamento.

