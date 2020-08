Madalena Brandão esteve hoje à conversa com Manuel Luís Goucha onde falou da sua mais recente batalha, nomeadamente, a luta contra o novo coronavírus, com o qual foi diagnosticada no passado mês.

"Estou com muita vontade de voltar ao trabalho. Confesso que foi uma das minhas maiores angústias não poder ir. Causou-me uma certa ansiedade", notou, referindo que antes de tudo acontecer vivia com uma sensação de medo constante, como se estivesse numa bolha.

Madalena explica que no seu caso foi um dos membros da sua família quem transmitiu o vírus, mas que não passou por sintomas muito fortes.

Apenas ficou em alerta quando o companheiro perdeu o paladar e o olfato. Mãe de dois filhos, a atriz explica que os meninos mantiveram-se sempre assintomáticos e que lidou bem com esta fase, não deixando de notar que existe um grande preconceito à volta do assunto.

A ausência da mãe

Já recuperada, a artista garante que esta foi apenas uma experiência que contribuiu para o seu crescimento à semelhança de tantas outras, como foi o caso de ter ficado sem mãe muito cedo.

"Foi na maternidade que tive mesmo que curar essa ferida. Queria compensar o meu filho de tudo o que não tive, mas como é muito intenso acaba por não ser muito saudável", confessa.

Por outro lado, não deixou de destacar o papel fundamental que o pai ocupou na sua vida. "Sempre senti que nos colocou em primeiro lugar e fazia o melhor que podia. Hoje em dia sou muito grata pela minha história", completou.

Leia Também: Foto da Semana: A alegria de Madalena Brandão após luta contra a Covid-19