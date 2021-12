Depois de desmarcar um almoço de Natal e ter deixado de ir à habitual missa de domingo, a rainha Isabel II decidiu cancelar as festividades em Sandringham.

Devido ao aumento de casos de Covid-19 em Inglaterra, a monarca tomou medidas de prevenção ainda mais rigorosas e optou por passar o Natal e Ano Novo em Windsor, à semelhança do ano passado.

Será no Castelo de Windsor que receberá a visita de outros membros da realeza neste Natal que é o primeiro que passa sem o marido, príncipe Filipe, que morreu em abril.

É tradição a rainha viajar para Norfolk em dezembro para passar as festividades na Sandringham House, onde depois permanece até fevereiro. Este ano, assim como o ano passado, as medidas de prevenção falaram mais alto e levaram a monarca a querer abdicar do tradicional Natal em prol da sua segurança.

