Fernando Rocha esteve de férias em Cabo Verde, uma aventura que o marcou para "o resto da vida", segundo o próprio.

O humorista partilhou nas redes sociais, esta segunda-feira, dia 31 de outubro, um vídeo em que reúne alguns dos momentos vividos e algumas das pessoas com quem se cruzou.

"Que férias incríveis, passei momentos inesquecíveis e conheci pessoas que as quero levar para o resto da minha vida", começou por dizer.

"Acabaram as férias mas saio de Cabo Verde de coração cheio. Adorei a Ilha do Sal, adorei as praias, a gastronomia, mas o mais precioso desta ilha, está no povo, que gente maravilhosa", notou ainda.

O humorista agradeceu também à companheira. "Obrigado à minha deusa feliz Sónia Macedo Rocha, que mesmo casados há 23 anos continuas a mimar-me como se fossemos namorados. Amo-te até rebentar isto tudo", terminou dizendo.

