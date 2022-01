A semana passada terminou com a comunicação de uma boa notícia no que diz respeito à vida profissional de Ana Bola. A atriz assinou contrato com a TVI, informação que foi tornada pública na sexta-feira, 14 de janeiro.

Após o comunicado da TVI, foram várias as notícias publicadas sobre a ida de Ana Bola para a estação, mas houve uma em especial que despertou a atenção da artista.

"Ana Bola exclusiva da TVI", podia ler-se no título. Informação que levou a atriz a esclarecer que não tem nenhum contrato de exclusividade com o canal.

"Notícias deturpadas. Não tenho com a TVI nenhum contrato de exclusividade. Tenho sim um contrato para um trabalho", esclareceu.

