Foi com a animação de sempre que Cristina Ferreira começou mais uma semana no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, dia 10. Ao ver que Cláudio Ramos, com quem divide a apresentação do formato, se revelou um pouco incomodado pelo seu entusiasmo, em tom de brincadeira esta deu um conselho.

"Tens de contrariar o sistema, ou seja: é segunda-feira, estás arreliado, não te apetece estar aqui, fazes o contrário", afirmou.

"Apetece-me imenso estar aqui… Agora há pessoas em casa que estão a acordar a agora e não querem gritos. Querem um bom dia sereno", fez saber.

Entretanto, para essas pessoas, Cristina notou que a solução seria baixarem o volume da televisão.

E falando em comandos, Cláudio aproveitou a ocasião para partilhar uma arrelia que viveu no fim de semana quando se apercebeu - após se ter enroscado na cama - que o seu comando não tinha pilha.

