Já é conhecido o nome do entrevistado que irá protagonizar o próximo 'Conta-me', na TVI. Tal como revela o canal através das suas redes socais, será Maria Sampaio o rosto conhecido a contar a sua história de vida numa emotiva conversa com Maria Cerqueira Gomes.

"Maria Sampaio habituou-nos ao seu sorriso fácil, mas no próximo Conta-me vamos ver também um lado que a atriz nunca mostrou", promete a publicação onde é anunciada a entrevista.

Maria falará sobre "o sonho de ser mãe, que teve de ser adiado, e ainda da relação com os pais".

A atriz e cantora, atualmente com 37 anos, e o marido, Gonçalo Cabral, revelaram recentemente nas redes sociais que tiveram de submeter-se a tratamentos de fertilidade por terem dificuldades em engravidar. O tema será agora tratado com maior detalhe no 'Conta-me' do próximo sábado, dia 4 de dezembro.

