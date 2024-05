Os caminhos de Pedro Crispim e Ana Barbosa voltaram a cruzar-se no 'Big Brother', ele enquanto comentador e ela como ex-concorrente, mas parece que os dois já se conheciam de 'outras andanças'.

No Instagram, Crispim recordou uma antiga fotografia na qual surge com Barbosa, com a mesma a remeter para o ano de 1998.

"Nós, pelos caminhos de Portugal em direção a mais um qualquer desfile. Estávamos no ano de 1998. Eu parecia um índio com o moikano, já tu, uma verdadeira bomba. Nota importante: o que eu gostava desta minha t-shirt na altura… o mau gosto, de facto, não se discute, lamenta-se", escreveu ainda Crispim, num tom divertido. Ora veja:

