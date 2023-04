Patty Raynes, uma conhecida socialite de Manhattan, foi encontrada morta na sua casa em Wellington, Florida, esta quinta-feira, noticia o Page Six.

Segundo a publicação, foi uma empregada doméstica que encontrou Patty, de 70 anos, já sem vida.

Até ao momento, as autoridades não revelaram as causas da morte, mas pensa-se que estejam relacionadas com problemas respiratórios, segundo declarações da mãe.

"Em nome da família Davis, estamos de coração partido pela morte da nossa querida Patty Davis Raynes. Estou devastada em revelar que a minha filha morreu hoje, depois de uma infeção respiratória. A Patty deixou um vazio nos nossos corações que não pode ser preenchido. Agradecemos os vossos pensamentos, orações e peço respeito pela nossa privacidade neste momento", afirmou Barbara Davis, mãe da socialite, através de um representante.

