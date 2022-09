Está no ar mais uma edição do 'Big Brother'. Conduzido por Cristina Ferreira, o reality show que tem como prémio final um montante de 25 mil euros e que irá durar até ao último dia deste ano tem 17 concorrentes, dos quais sete são caras já conhecidas do público.

O formato recebe agora uma nova adaptação, isto porque será composto por duplas. Algumas delas já entraram estabelecidas, outras foram formadas ao longo da primeira gala.

