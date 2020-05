Com as saídas de Fábio e Edmar, não param de chegar caras novas ao 'Big Brother 2020'. No passado domingo, dia 17, deu-se a entrada de Teresa e esta segunda-feira foi a vez de Renato se juntar ao restante grupo.

O jovem, de 24 anos, natural de São Miguel, nos Açores, está a formar-se em Educação Básica - fruto da sua paixão por crianças - e concilia os estudos com o gosto pelo desporto. No verão, é também nadador salvador.

"Não vou bem com gente que tenta rebaixar os outros. Uma coisa que dizem a meu respeito é que sou super convencido e arrogante", contou por fim.

Será que se esperam confrontos com este novo membro do 'BB2020'?

Leia Também: 'Big Brother': Mãe de Tierry Vilson revela hábito curioso