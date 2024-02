A morte repentina de Gerald Cavendish Grosvenor em 2016 mudou para sempre a vida de Hugh Grosvenor, o único filho homem dos quatro que teve com Natalia Grosvenor.

O sétimo duque de Westminster herdou o ducado e todos os bens do seu pai. Atualmente tem 33 anos, mantém uma grande amizade com a família real britânica e destaca-se por ser um dos jovens mais poderosos do Reino Unido.

Tem uma fortuna estimada em 10,7 mil milhões de euros e é dono de mais propriedades que o próprio rei Carlos III, possuindo mais de 1500 propriedades em 60 países.

O duque de Westminster é muito próximo dos príncipes William e Harry, mas o vínculo entre eles vai mais longe: Hugh Grosvenor é afilhado de Carlos III e é também padrinho de batismo dos príncipes George - filho mais velho de William - e Archie - primeiro filho de Harry.

