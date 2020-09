Após cinco anos a viver na cidade do Porto, em Portugal, Sara Carbonero e Iker Casillas mudam-se com os filhos (Martín, de seis anos, e Lucas, de quatro) para Espanha.

Apesar de ser Espanha o país natal de ambos, a verdade é que a jornalista e o antigo jogador de futebol estão ainda neste momento em fase de adaptação a esta nova vida e à cidade onde escolheram viver: Madrid.

Segundo a revista Hola!, Carbonero e Casillas compraram uma casa de 300 metros quadrados no valor de três milhões de euros. Uma mansão que fica muito perto do Parque del Oeste.

Porém, o desafio é acrescido. O casal não tem apenas de se adaptar à nova casa, é preciso conciliar os projetos de ambos com o regresso à escola dos filhos Martín e Lucas.

Quanto aos projetos acima referidos, falamos obviamente da situação profissional de casa um. A jornalista assumiu o comando da sua empresa de moda, Slowe Love, e está mais empenhada que nunca em fazê-la crescer. Já o antigo guarda-redes aguarda por saber se volta ao Real Madrid com um cargo de dirigente. Mas até que a situação se resolva, Iker Casillas tem estado muito ocupado. O antigo atleta tem sido visto pela cidade em vários compromissos profissionais.

Esta sexta-feira, por exemplo, Casillas reuniu com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo, Zurab Pololikashvili, para apoiar uma iniciativa de promoção ao turismo no país.

