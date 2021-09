Sabia que Úrsula Corberó teve uma dupla durante toda a sua participação na série 'La Casa de Papel'? A famosa Tóquio contou com a ajuda da atriz Carolina Barral para gravar as mais arriscadas cenas da sua personagem na famosa série da Netflix.

Carolina foi recentemente entrevistada pela revista Hola! e em declarações à publicação espanhola explicou como foi escolhida para o papel.

"Foi uma decisão pessoal dela [Úrsula Corberó]. Já havíamos trabalhado juntas na série 'Snatch' e o resultado foi muito bom. Percebemos que a semelhança era incrível e foi então que ela me recomendou para dublar as suas cenas mais arriscadas em 'La Casa de Papel'. Claro, com a aprovação da equipa", conta Carolina, que nas suas redes sociais partilhou aos longo das gravações diversas fotografias captadas nos bastidores das últimas temporadas de 'La Casa de Papel'.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Pablo Alboran canta icónica 'Grandola Vila Morena' em 'La Casa de Papel'