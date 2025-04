Há novos detalhes sobre a confusão vivida na passada semana entre Mariana Bossy e Tiago Grila. A influenciadora digital falou sobre o caso no mais recente episódio do podcast que tem com a amiga Mafalda Creative, 'Plágio'.

O tiktoker abordou Mariana no hotel onde ambos estavam instalados, no Algarve, gravando parte da confusão que acabou por gerar. Grila aproximou-se da influenciadora aos gritos e chegou a atirar-lhe um copo de sumo, que acabou por não lhe acertar.

Tal como Mariana confirma no seu podcast, o tiktoker acabou imediatamente expulso do hotel.

"Ficou na 'blacklist' do hotel e a partir de agora não entra mais", contou, explicando que foi abordada por Grila enquanto tomava o pequeno almoço.

Mariana contou ter achado inicialmente que se tratava de uma brincadeira, mas rapidamente percebeu que não. "Quando ele junta a cara à minha e continua a berrar eu pensei: ok, isto não é a brincar."

A influenciadora não esconde o quanto se sentiu "envergonhada" com toda a gritaria e confusão que se gerou e que acabou por receber um pedido de desculpa de uma amiga de Grila.

"Peço imensa desculpa, isto é sempre a mesma coisa", citou, mostrando-se surpreendida com a intervenção.

"O hotel fez imensa pressão para que eu chamasse a GNR, eu disse na altura que não o queria fazer porque, pelo que me foi dito, tinha seis meses para apresentar queixa e eu não sabia se ele ia publicar o vídeo ou não", revelou ainda.

Mafalda Creative não poupou nas críticas a Tiago Grila, lembrou o facto de o alentejano já ter revelado ter problemas com cocaína e lamentou que este não procure ajuda para resolver os seus alegados problemas psicológicos.

"Isto é uma pessoa que tem problemas graves mentais, acho que esta pessoa é bipolar. Isto é uma pessoa que está mal da cabeça", lamentou.

Siga o link

Recorde todos os detalhes da polémica aqui: