A família real tem-se mostrado ativa e contribuído para ajudar a combater a pandemia da Covid-19. Ainda esta semana, Sophie, condessa de Wessex, 'quebrou' o isolamento social para ajudar os sem-abrigo.

A mulher do príncipe Edward fez uma visita surpresa à Hope Hub, uma associação que presta apoio aos sem-abrigo em Surrey Heath e arredores. Um momento que foi partilhado no Twitter, como relata a revista Hello.

De acordo com a descrição das imagens, este encontro aconteceu na quinta-feira, 9 de abril, e Sophie fez questão de ajudar os funcionários e voluntários a "embalar pacotes de alimentos de emergência para pessoas vulneráveis". Mas não ficou por aqui e também esteve na rua a entregar essas mesmas refeições.

A condessa, de 55 anos, estava protegidas com luvas e máscara e manteve a distância de segurança.

Leia Também: Príncipe André e ex-mulher juntos gesto solidário