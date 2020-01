Sem dúvida que um dos assuntos que mais está a ser falado atualmente refere-se ao comunicado feito pelo príncipe Harry e a respetiva esposa, Meghan Markle, no qual os duques de Sussex anunciaram o afastamento da família real inglesa.

Depois da notícia explodir um pouco por todo o mundo, a rainha Isabel II fez um comunicado acerca do assunto através do Twitter do Palácio de Buckingham, que a representa.

"Os debates com o duque e a duquesa de Sussex ainda estão no início. Percebemos o desejo em adotar uma abordagem diferente, mas estes são assuntos complicados que ainda demorarão para serem resolvidos", lê-se no referido comunicado.

Resta agora esperar por mais desenvolvimentos.

