Nuno Markl destacou o trabalho fundamental da companheira, Teresa, para conseguir continuar a trazer histórias n'O Homem Que Mordeu o Cão'. Teresa começou por ajudar o namorado, mas 'rapidamente' se tornou num membro da equipa.

"Estava a ver as incríveis reações ao 'Homem Que Mordeu o Cão' de hoje, o da história do idoso chatinho no autocarro, e a pensar na sorte que tenho por ter encontrado a colaboradora ideal na pesquisa das histórias. Há algum tempo que sentia que precisava de ajuda nessa área - não só porque havia muito projeto e o tempo não estica, mas porque precisava de um olhar novo, que fosse em busca de outras fontes, mas que ao mesmo tempo tivesse plena noção do que é uma boa história para esta rubrica", começou por escrever Nuno Markl numa publicação que fez no Instagram e onde elogia a companheira.

"A Teresa começou a fazer isso em modo de emergência, durante os tempos loucos e exigentes da temporada 1 do 'Taskmaster'. Começou a fazer tão bem que a missão acabaria por continuar depois disso: um trabalho. Ela é a equipa de pesquisa, de uma pessoa só, d’O Homem Que Mordeu o Cão'. Todos os dias está horas a percorrer a net, numa investigação e seleção certeira de histórias reais, com plena noção do que me vai agradar e do que vai funcionar", disse.

"A cada dia descobre uma nova mina de narrativas reais e surpreendentes. Se aos ouvintes dará gozo esperar por cada edição nas 'Manhãs da Comercial', antes disso há o gozo que eu tenho à espera do momento em que, pelo WhatsApp, a Teresa me manda um lote de bizarrias da humanidade em bruto, prontas para o tremendo gozo que me dará depois esculpi-las para as apresentar em cada edição", acrescentou.

"Que sorte, de tanta maneira, ela ter aparecido. E, para além de parte tão importante da minha vida, ela ser também parte tão importante da rubrica que mudou a minha vida", rematou.

