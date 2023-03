O ator Oscar Branco passou na segunda-feira, 13 de março, a fazer parte do programa 'Dois às 10', da TVI. O ator é o responsável pelos momentos cómicos do programa, surgindo em direto na pele de diversas personagens.

Mas como será que reagiu o público a esta nova aposta da TVI para o programa da manhã, apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz?

Nas redes sociais, as opiniões parecem ser quase todas negativas e as críticas não param de surgir.

"O programa estava muito bem como estava", apontou um espetador. "Vão estragar o programa", disse outro.

"Com o devido respeito pelo trabalho do ator, não havia necessidade desta palhaçada", "o programa perde a integridade toda", "não estragam a programa com humor forçado", "cada dia pior", lê-se ainda entre as reações negativas.

Ainda que em menor escala, há também quem elogie a aposta do canal. "Gostei muito do brites, fazia falta no programa um pouco de humor", referiu uma seguidora.

Leia Também: Cristina Ferreira sobre estreia de novela: "Emoção, riso e realidade"