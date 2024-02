Zendaya e Timothée Chalamet estiveram na pré-estreia de 'Dune: Part Two" em Seul, na Coreia do Sul, e surpreenderam com a escolha dos looks.

Os protagonistas do filme optaram por usar visuais iguais, apenas em cores diferentes.

Enquanto Zendaya, de 27 anos, escolheu um jumpsuit em tom rosado, Timothée, de 28, optou por cor entre o cinzento e o azulado.

As duas peças pertencem à coleção masculina primavera-verão 2024 da marca coreana Juun J, e têm um aspeto metalizado, com um fecho ao centro e um cinto a marcar a cintura.

Veja as fotografias na galeria.

Leia Também: O visual bizarro de Zendaya para antestreia de 'Dune'